السمنة تدمر المناعة.. كيف تحمي طفلك من زيادة الوزن ؟

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كيف تحمي طفلك من زيادة الوزن ؟

ترتبط السمنة بشكل كبير بزيادة احتمالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن الوزن الزائد يضعف المناعة سواء للكبار أو الصغار، ويجب على كل أم خلال هذه الفترة أن تهتم بالنظام الغذائي لطفلها، وتجنب زيادة وزنه ، فيعاني نسبة كبيرة من الأطفال من السمنة المفرطة مما يسبب لهم مشاكل صحية أخرى.

كيف تحمي طفلك من السمنة ؟

قدمت الدكتورة أمينة الباجوري أخصائي علاج السمنة، في تصريحات لـ صدى البلد، 10 نصائح للأمهات تساعدهن في تجنب زيادة وزن أطفالها، وهي :

1- عدم الضغط علي الطفل لتناول الطعام زيادة عن حاجته ، لأنه يسبب الاصابة بالسمنة في الكبر.

2- الابتعاد التام عن السمنة والزبدة واستبدالهما بالزيت بكمية قليلة.

3- الابتعاد التام عن الأجبان المطبوخة لأنها تتسرب في الدم من الطفولة وتؤدي الي السمنة في الكبر.

4- الابتعاد التام عن المواد الحافظة.
5-ممارسة الرياضة والمشاركة في لعبة تحفز الطفل علي ممارسة الرياضة.

6- تناول اللحوم الحمراء مرة أسبوعيا.

7- تناول الماء والسوائل بكميات وفيرة على مدار اليوم.

8- تجنب الأكلات السريعة و الوجبات الجاهزة التي يحبها الأطفال.

9-الإكثار من تناول الخضروات الورقية و الفواكه.

10- الابتعاد التام عن المشروبات الغازية.

المصدر: elbalad

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