هل يقبل الله النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟ الإفتاء توضح

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هل يقبل الله النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟ سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



واجاب "عبدالسميع"، قائلًا: إن الله – سبحانه وتعالى- يقبل النوافل ممن على قضاء صلوات فائتة؛ فلكل منهما أجر مختلف.



ونبه أنه ينبغي المبادرة إلى قضاء الصلوات الفائتة، مُشيرًا الى أن قضاء الفروض الفائتة أولى من أداء النوافل، وإن أدي المسلم النافلة تقبل منه ويثاب عليها.

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أرسلت سيدة سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه : " لم أصلي منذ سبع سنوات هل يجوز التوبة والعودة للصلاة ، وهل التوبة كافيه لعدم أداء الصلاة الفائتة ؟رد الشيخ أحمد ممدوح امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجب عليك التوبة توبة نصوح واعلمي ان التوبة لا تكون بديلة عن الصلاة الفائتة بل ستظل دين في رقبتك حتى تقضيها .حكم الصلاة التى ضاع وقتها هل يجوز صلاتها فى اى وقت ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأوضح فخر، قائلًا: أن هناك فرق بين عدد الصلوات الفائتة الأكثر من 5 فروض والأقل من 5 فروض، فإذا كانت عدد الصلوات الفائتة أكثر من 5 صلوات ففى هذه الحالة سقط الترتيب وممكن ان يصلى هذه الصلوات فى اى وقت، أما إذا كان عدد الصلوات 5 أو أقل فيجب عليك أن تصليها بالترتيب.وتابع: وفى حالة لو فات عليه يومين لم يصلى فيهم لسبب من الاسباب ففى هذه الحالة يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها اى يصلى مع الظهر ظهر والمغرب مغرب وهكذا، أو يصلى كل هذه الصلوات مرة واحدة، المهم أنه ذمته إنشغلت بأداء هذه الصلوات ولكن سقط عنه الترتيب فى هذه الحالة.كيفية قضاء الصلاة الفائتة .. الأزهر يحذر من 3 أخطاء شائعة عند أدائهكيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، تحت هذا العنوان يقع الكثيرون في عدة أخطاء ، منها أنه إذا كانت الصلوات الفائتة كثيرة، فإنها تسقط بالحج والعمرة ، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان يظن البعض أن النوافل تغني عنها، وفي كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان يؤديها آخرين مع فريضة اليوم التالي، بل قد يصل الأمر في كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان أنه التوبة بديل جيد عنها، هذا فضلًا عن كثير من الأسئلة الحائرة حولها، ومنها قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب هل هو واجب؟ ، وأيهما أولًا الصلاة الحاضرة أم الفائتة؟، وهل قضاء الصلوات الفائتة ينبغي أن يكون فورًا أم يجوز التراخي فيه؟ وتصاحب كيفية قضاء الصلاة الفائتة أسئلة أخري مثل كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات ؟، كيفية قضاء الصلاة الفائتة في السفر ؟ ، قضاء الصلاة الفائتة لايام ؟، ولأن الصلوات الفائتة تظل دينًا وحق لله في رقبة العبد كانت أهمية معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة .كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيانكيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، فعنها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة عماد الدين، وهي فريضة لا تسقط عن المسلم بأي عذر، منوهًا بأن قضاء الصلوات الفائتة تظل دينًا في رقبة الإنسان، لذا ينبغي معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، من يريد قضاء الصلوات الفائتة وحسابها بتدوين المسلم ما يؤديه من الصلوات الفائتة بمفكرة صغيرة الحجم بها أيام الأسبوع؛ حتى يتذكر الشخص ويعرف ما قضيه من صلواته الفائتة وما لم يؤديه بعد.كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ففيها ينبغي الانتباه إلى أنه لكى تكون الصلوات الفائتة صحيحة لابد من وجود النية وتعينها بقضاء فرض فائت؛ فلا يجوز للمصلى أن يبدأ صلاته بقول: « الله أكبر» دون تحديد النية، أو قوله: « نويت اصلي ركتين»، كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان ، كما أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليه أو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية.كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان لها أهمية كبيرة، حيث إن الصلاة ركن واجب، ومن قصر فى أدائها؛ وجب عليه أن يقضيها، سواء أكان ذلك عمدًا أو سهوًا ، والصلاة ركن أساسي فى الدين ولا تسقط أبدًا تحت أي عذر، فمن فاتته الصلاة بخروج وقتها أو النوم أو التكاسل عنها لسنوات طوال؛ لا تسقط عنه ووجب عليه قضائها.