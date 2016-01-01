أكدت محكمة في موسكو إن المدعي العام الروسي يطالب بالسجن 18 عاما في سجن شديد الحراسة للمواطن الأمريكي بول ويلان بتهمة التجسس.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا في القضية في يونيو المقبل بعد المرافعات الختامية.
ومن جانبه، أكد ويلان في بيانه الأخير، أنه بريء وأصر على أنه جاء إلى روسيا لحضور حفل زفاف صديق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على المدعي الروسي يطالب بمعاقبة الجاسوس الأمريكي باول ويلان بالسجن 18 عاما
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق