المدعي الروسي يطالب بمعاقبة الجاسوس الأمريكي باول ويلان بالسجن 18 عاما

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الجاسوس الأمريكي باول ويلان

أكدت محكمة في موسكو إن المدعي العام الروسي يطالب بالسجن 18 عاما في سجن شديد الحراسة للمواطن الأمريكي بول ويلان بتهمة التجسس.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا في القضية في يونيو المقبل بعد المرافعات الختامية.

ومن جانبه، أكد ويلان في بيانه الأخير، أنه بريء وأصر على أنه جاء إلى روسيا لحضور حفل زفاف صديق.

وقال فلاديمير زيريبينكوف محامي ويلان "طلب ويلان تبرئة لأنه بريء، وستقرأ العقوبة يوم 15 يونيو في الساعة 11 صباحا"

وتتابع الولايات المتحدة إجراءات المحكمة عن كثب، وحضر سفير امريكا إلى المحكمة عدة مرات، ولكن لم يُسمح له أبدًا بدخول قاعة المحكمة، لأن هذه جلسات مغلقة.

وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه بول ويلان عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، إذ انه وفقًا للمعلومات المقدمة إلى المحكمة الروسية ، فإن ويلان تزور روسيا بانتظام منذ عام 2007.

المصدر: elbalad

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