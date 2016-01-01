تعرف علي سبب تأخير تجديد تعاقد السويسري فايلر مع الأهلي



السويسري رينيه فايلر السويسري رينيه فايلر

أكدت إدارة الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لا يماطل في تجديد تعاقده نهائيا ولم يحدث هذا الأمر.



وقال مصدر بالأهلي أن هناك موافقة مبدئية من الطرفين وإتفاق علي أغلب بنود العقد الجديد الذي من المقرر أن يستمر لمدة عامين.



وأضافت الإدارة أن فايلر يري تاجيل الموقف لحين وضوح الرؤية في أمر عودة مسابقة الدوري من عدمه خاصة أن لديه عروض اوروبية والكرة بدأت تعود لشكلها الطبيعي هناك.

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وكشف مصدر مقرب من المدير الفني أن فايلر يمتلك عروض عربية وأوروبية فعليًا ولكنه ينتظر حتي حسم مقوف بطولة الدوري المصري ودوري أبطال افريقيا مع الأهلي لتحديد موقفه النهائي .وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد عقد اجتماعًا مطولًا مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، لمناقشة العديد من الملفات. جاء في مقدمتها المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التي يؤديها اللاعبون بمنازلهم في إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة.وقدم عبد الحفيظ وفايلر رؤيتهما الفنية والإدارية وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة كل العناصر، حال استئناف التدريبات إذا رأت الجهات المعنية في الدولة ذلك.كما ناقش رئيس النادي مع المدير الفني رؤيته لمجموعة اللاعبين الشباب، الذين يمكن الاستعانة بهم في الفريق الأول، وأكد فايلر متابعتهم طوال الفترة الماضية، خصوصا أن معظمهم انضم إلى تدريبات الفريق الأول على فترات، وأبدى فايلر تفاؤله بمستواهم الفني، وقال إن هناك العديد منهم سيكون له دور في الفترة المقبلة.