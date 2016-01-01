تتابع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان إصدار ، مجلة ثقافية فنية ترفيهية بنظام online ،فى إطار حرصها على التواصل الدائم مع أجيال الكلية فى ظل انقطاع الأنشطة الطلابية بسبب فيروس كورونا .
و تصدر المجلة إلكترونيا كل أسبوع تحت عنوان " صور وكلمات اون لاين " وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية
وتهدف المجلة إلى تشجيع طلاب الدراسات العليا والخريجين والباحثين والطلاب علي عرض انشطتهم البحثية والفنية خلال فترة الحظر بسبب فيروس الكورونا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فنون تطبيقية حلوان تصدر مجلة ثقافية أون لاين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق