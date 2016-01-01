فنون تطبيقية حلوان تصدر مجلة ثقافية أون لاين

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كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

تتابع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان إصدار ، مجلة ثقافية فنية ترفيهية بنظام online ،فى إطار حرصها على التواصل الدائم مع أجيال الكلية فى ظل انقطاع الأنشطة الطلابية بسبب فيروس كورونا .

و تصدر المجلة إلكترونيا كل أسبوع تحت عنوان " صور وكلمات اون لاين " وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية

وتهدف المجلة إلى تشجيع طلاب الدراسات العليا والخريجين والباحثين والطلاب علي عرض انشطتهم البحثية والفنية خلال فترة الحظر بسبب فيروس الكورونا.

وتعد المجلة مصدرا لتفريغ طاقات الشباب الإبداعية وتحفيزهم على العمل والتغلب على الفراغ فترة الحظر .

وتقوم تجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا والطلاب تحت نشاط منظم من خلال إدارة الكلية، ووجود وسيلة للتواصل الاجتماعي بين الفئات المستهدفة بمختلف الفرق والتخصصات مع الاساتذة بشكل هادف و ايجابي.

المصدر: elbalad

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