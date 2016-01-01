نتيجة الصف الأول الثانوي | كل ما تريد معرفته عنها الآن



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي



نتيجة الصف الاول الثانوى .. ينتظرها جميع الطلاب واولياء الامور بحالة من الترقب والقلق منذ انتهاء فترة الامتحانات الالكترونية التي تم عقدها من المنازل .



ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سوف نعلن نتيجة الصف الاول الثانوى ونتيجة الصف الثاني الثانوي بعد اجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله.



وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه سوف تعلن نتيجة الصف الاول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي ، للطلاب الذين ادوا الامتحان ورقيا و إلكترونيا معا في وقت واحد بعد الانتهاء من التقدير الالكتروني.

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وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد نجحنا في اتمام 10 مليون و 420 ألف (١٠،٤٢٠،٠٠٠) امتحان الاكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و 155 ألف ( ١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم.وأكد وزير التربية والتعليم أن الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي قد استمر عقدها خلال الفترة من ٢٩ ابريل الماضي حتي ٢٠ مايو .وكان قد ادى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.وعلى جانب آخر .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، وكيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات، أنه في هذه الحالة يجوز عقد امتحان تكميلي "تخلف" للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر بعذر مقبول.وأفادت وزارة التربية والتعليم، بأن الامتحانات التكميلية الخاصة بالفصل الدراسي الأول سيتم عقدها أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة بنفس الآلية المقرر عقدها لأي امتحان تكميلي.