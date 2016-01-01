تلقي احمد الشيخ جناح النادي الأهلي العديد من العروض فى الفترة الماضية وأبرزها نادي مصر المقاصة وبيراميدز .
وظهرت حاله من الجدل والانقسام داخل النادي الأهلي بشأن رحيل احمد الشيخ او استمراره داخل جدران النادي .
واكد المصدر ، ان لجنة التخطيط مشتتة بشأن مصيره ويري البعض ان بقائه افضل شئ بعد عدم حسم مصير رمضان صبحي الذي يفضل الاحتراف ، وعدم ثبات مستوي كهربا حتي الان مع فايلر ولم يظهر بالمستوي المطلوب .
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التعليقات على بسبب أحمد الشيخ.. أزمة في النادي الأهلي
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