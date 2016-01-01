بسبب أحمد الشيخ.. أزمة في النادي الأهلي



احمد الشيخ جناح النادي الأهلي احمد الشيخ جناح النادي الأهلي

تلقي احمد الشيخ جناح النادي الأهلي العديد من العروض فى الفترة الماضية وأبرزها نادي مصر المقاصة وبيراميدز .



وظهرت حاله من الجدل والانقسام داخل النادي الأهلي بشأن رحيل احمد الشيخ او استمراره داخل جدران النادي .



واكد المصدر ، ان لجنة التخطيط مشتتة بشأن مصيره ويري البعض ان بقائه افضل شئ بعد عدم حسم مصير رمضان صبحي الذي يفضل الاحتراف ، وعدم ثبات مستوي كهربا حتي الان مع فايلر ولم يظهر بالمستوي المطلوب .

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وشدد المصدر ، علي ان البعض ألاخر يري ان نمنح الشيخ فرصة الاعارة ليستفيد النادي منه ماليا طالما فايلر لم يعتمد عليه اساسيا .واستقر مسئولي النادي الاهلي علي تأجيل تعديل عقد احمد الشيخ بسبب تفشي فيروس كورونا .