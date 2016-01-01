بسبب أحمد الشيخ.. أزمة في النادي الأهلي

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صورة الخبر: احمد الشيخ جناح النادي الأهلي
احمد الشيخ جناح النادي الأهلي

تلقي احمد الشيخ جناح النادي الأهلي العديد من العروض فى الفترة الماضية وأبرزها نادي مصر المقاصة وبيراميدز .

وظهرت حاله من الجدل والانقسام داخل النادي الأهلي بشأن رحيل احمد الشيخ او استمراره داخل جدران النادي .

واكد المصدر ، ان لجنة التخطيط مشتتة بشأن مصيره ويري البعض ان بقائه افضل شئ بعد عدم حسم مصير رمضان صبحي الذي يفضل الاحتراف ، وعدم ثبات مستوي كهربا حتي الان مع فايلر ولم يظهر بالمستوي المطلوب .

وشدد المصدر ، علي ان البعض ألاخر يري ان نمنح الشيخ فرصة الاعارة ليستفيد النادي منه ماليا طالما فايلر لم يعتمد عليه اساسيا .

واستقر مسئولي النادي الاهلي علي تأجيل تعديل عقد احمد الشيخ بسبب تفشي فيروس كورونا .

المصدر: elbalad

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