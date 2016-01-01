رغم انتهاء الموسم الرمضاني، لا سيما مسلسل الاختيار الذي يروي بطولات المقدم أحمد المنسي ورجال الجيش المصري وتضحياتهم في وجه الإرهاب بسيناء، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما زالوا يتداولون مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي وآخر ما نطق به قبل أن يلتف حبل المشنقة حول رقبته.
ففي الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار"، أظهر مشهد حقيقي عشماوي وهو يرتدي البدلة الحمراء، حيث تلا القاضي العسكري حكم الإعدام عليه قائلا: "بتاريخ 27/ 11/ 2019.. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء على معاقبة المتهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم بالإعدام شنقا نظير ما أسند إليه من قرار الاتهام".
وسأله القاضي بعد ذلك: "عايز تقول حاجة يا هشام؟"، ليرد قائلا: "مبقاش ينفع خلاص".
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التعليقات على شاهد هشام عشماوي يختصر ندم عمره في آخر 3 كلمات
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