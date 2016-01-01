البامية سلاحك لعلاج اضطرابات القولون العصبي وتنظيم السكر في الدم



البامية البامية

البامية من الأطعمة التي توفر وقاية من عدة أمراض خطيرة، مثل: السرطان، وأمراض القلب، والسكري، وحصى الكلى، وترقّق العظام، وتدهور العيون في الشيخوخة.



ويمكن أن تتسبب البامية في تحسن أعراض القولون العصبي أو تفاقمها، لذلك ينبغي مراقبة تأثيرها على الأعراض. إليك ما تحتويه البامية من مغذيات وفوائدها للجسم



القيم الغذائية:

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يوفر نصف الكوب المطبوخ من البامية مع استبعاد الإضافات 25 سعرة حرارية فقط تأتي من 6 جرامات من الكربوهيدرات، وغرامين من الألياف، و1.5 جرام من البروتين، وجرعة رائعة من المغذيات التالية: البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامينات "أ" و"سي" و"ب9" الذي يشتهر باسم حمض الفوليك.السكري:تعتبر تركيبة البامية رائعة لمريض السكري، فهي توفر المغذيات بأقل عدد ممكن من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.القولون العصبيتتحسن أعراض القولون العصبي مع زيادة الألياف إلى مستوى 25-30 جرام في اليوم، فإذا لم تكن البامية تثير رد فعل سلبي كما يحدث لعدد قليل من الحالات، يعتبر تناولها مفيداً في تحسن أعراض القولون شرط طبخها وغليها جيداً حتى تكون أقرب إلى الحالة السائلة أو الطرية.