٦٥٣ ألف طالب يحق لهم أداء امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ٦٥٣ ألفا و٣٨٩ طالبا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الثانوي ويحق لهم أداء امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩\٢٠٢٠.
ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة في ٢١ يونيو القادم وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لتبدأ في ٢١ يونيو بدلا من ٧ يونيو كما كان الوضع في كل عام، ويرجع سبب التأجيل إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات هذا العام في ٣٣١٣ لجنة عامة تضم أكثر من ٥٦ ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
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