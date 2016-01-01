أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن البلاد تشهد حالة من الانخفاض في درجات الحرارة.
وقالت الهيئة في بيان إن طقسا لطيفا يسود القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحًا، في حين تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
وأشارت الهيئة إلى أن شمال الصعيد يشهد طقسا معتدلا ورياحا معتدلة تنشط أحيانًا، على أن يشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
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التعليقات على انخفاض حرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد
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