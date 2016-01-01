انخفاض حرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد

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صورة الخبر: انخفاض حرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد
انخفاض حرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن البلاد تشهد حالة من الانخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان إن طقسا لطيفا يسود القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحًا، في حين تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأشارت الهيئة إلى أن شمال الصعيد يشهد طقسا معتدلا ورياحا معتدلة تنشط أحيانًا، على أن يشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتابعت: "بلغت درجات الحرارة على القاهرة 28 درجة، والإسكندرية العظمى 26، ومطروح 23 درجة، وسوهاج 31 درجة، وقنا 32 درجة، وأسوان 35 درجة".

المصدر: مصراوي

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