طريقة الحصول على أرقام الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس



كلية تجارة جامعة عين شمس كلية تجارة جامعة عين شمس



أعلنت الصفحة الرسمية بكلية تجارة جامعة عين شمس عن كيفية الحصول على رقم الجلوس أولًا: أرقام الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة العربية:



وسيتم استخراج رقم الجلوس من خلال البحث وفقًا للمجموعة الدراسية التي تنتمي إليه، وفيما يلي الروابط:



1) الفرقة الأولي:

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- المجموعة الأولي (انتظام)- المجموعة الثانية (انتظام)- المجموعة الثالثة (انتساب)- المجموعة الرابعة (انتساب)2) الفرقة الثانية:- المجموعة الأولي (انتظام)- المجموعة الثانية (انتظام)- المجموعة الثالثة (انتساب)- المجموعة الرابعة (انتساب)3) الفرقة الثالثة:- المجموعة الأولي (انتظام)- المجموعة الثانية (انتظام)- المجموعة الثالثة (انتساب)- المجموعة الرابعة (انتساب)4) الفرقة الرابعة:تخصص المحاسبة:- المجموعة الأولي (انتظام)- المجموعة الثانية (انتظام)- المجموعة الثالثة (انتساب)- المجموعة الرابعة (انتساب)تخصص إدارة الأعمال:- انتظام- انتساب