طريقة الحصول على أرقام الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › طريقة الحصول على أرقام الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس

صورة الخبر: كلية تجارة جامعة عين شمس
كلية تجارة جامعة عين شمس


أعلنت الصفحة الرسمية بكلية تجارة جامعة عين شمس عن كيفية الحصول على رقم الجلوس أولًا: أرقام الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة العربية:

وسيتم استخراج رقم الجلوس من خلال البحث وفقًا للمجموعة الدراسية التي تنتمي إليه، وفيما يلي الروابط:

1) الفرقة الأولي:

- المجموعة الأولي (انتظام)

- المجموعة الثانية (انتظام)

- المجموعة الثالثة (انتساب)

- المجموعة الرابعة (انتساب)
2) الفرقة الثانية:

- المجموعة الأولي (انتظام)

- المجموعة الثانية (انتظام)

- المجموعة الثالثة (انتساب)

- المجموعة الرابعة (انتساب)

3) الفرقة الثالثة:

- المجموعة الأولي (انتظام)

- المجموعة الثانية (انتظام)

- المجموعة الثالثة (انتساب)

- المجموعة الرابعة (انتساب)

4) الفرقة الرابعة:

تخصص المحاسبة:
- المجموعة الأولي (انتظام)

- المجموعة الثانية (انتظام)

- المجموعة الثالثة (انتساب)

- المجموعة الرابعة (انتساب)

تخصص إدارة الأعمال:
- انتظام
- انتساب

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة الحصول على أرقام الجلوس لبرنامج الدراسة باللغة العربية بتجارة عين شمس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52386

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager