أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن الموافقة على تقديم الطلاب البحث اما في شكل مكتوب على الحاسب الآلي أو بخط اليد، شريطة أن تتوفر في البحث الشروط المطلوبة.
أضافت الكلية، أن من ضمن الشروط هو وأن يكتب بخط وأضح ومقروء وأن يرسل في صورة إلكترونية كما هو موضح في طريقة الإرسال على موقع الكلية.
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التعليقات على حقوق القاهرة: جواز تسليم الأبحاث بخط اليد أو بالكمبيوتر
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