عميد تجارة عين شمس يوضح قواعد كتابة وإرسال الأبحاث لطلاب فرق النقل



تجارة عين شمس تجارة عين شمس



أوضحت الصفحة الرسمية لكلية تجارة جامعة عين شمس كيفية كتابة الأبحاث وتسليمها لطلاب فرق النقل.



وأكدت أنه يجب أن يكون البحث مكتوبا في ملف word وملف pdf، ويتم تسليمه إلكترونيا عن طريق الإيميل الأكاديمي الخاص بكل طالب.



اقرأ أيضا:

العائدون من الإمارات بمدينة جامعة عين شمس: بنخرج برا مصر ونرجع نبوس أرضها

قد يعجبك أيضا...

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي ببني سويف خلال العيدكما أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، عبر صفحته الشخصية على المواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قواعد كتابة وإرسال الأبحاث وهى:- يكتب البحث في حدود (10) صفحات من القطع A4- يترك بالصفحة هامش من كل الحوانب بمسافة (سم1) وتترك مسافة واحدة بين الأسطر- يكتب البحث 12bold ويمكن كتابة العناوين ببنط أكبر من ذلك- عدد الكلمات بالبحث لا يقل عن 3000 كلمة ولا يزيد على 5000 كلمة، مع اعتبار حرف الجر أو حرف العطف كلمة