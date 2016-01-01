استغلي الحجر المنزلي.. وافردي شعرك بمكونات طبيعية في العيد

نقضي عيد الفطر فى الحجر المنزلى، ولهذا سيشعر الجميع بالملل، لذلك على ربة المنزل استغلال هذا الوقت فى الاهتمام اكثر واكثر بنفسها، من خلال عمل ماسك الشعر.
ونصح موقع "بولد سكاى " المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية رخيصة وصحية لتعتبر أفضل ماسك للشعر الخشن والمتساقط.
المكونات :
بيضة
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