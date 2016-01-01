استغلي الحجر المنزلي.. وافردي شعرك بمكونات طبيعية في العيد



افردي شعرك بمكونات طبيعية في العيد افردي شعرك بمكونات طبيعية في العيد

نقضي عيد الفطر فى الحجر المنزلى، ولهذا سيشعر الجميع بالملل، لذلك على ربة المنزل استغلال هذا الوقت فى الاهتمام اكثر واكثر بنفسها، من خلال عمل ماسك الشعر.



ونصح موقع "بولد سكاى " المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية رخيصة وصحية لتعتبر أفضل ماسك للشعر الخشن والمتساقط.



المكونات :

بيضة

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ملعقة زيت زيتون٢ ملعقة زيت جوز الهندملعقة صغيرة خل التفاح فهو يعمل على تنظيف فروة الرأس من الفطرياتطريقة عمل ماسك الشعر الخشن:اخفقي البيضة وضيفي لها الزيوت وخل التفاح وامزجيهم جيدًاوزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطرافدلكي فروة رأسك جيدا بالخليطاتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه بالشامبو والماءكررى هذا الماسك مرتين فى الاسبوع.