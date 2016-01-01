استغلي الحجر المنزلي.. وافردي شعرك بمكونات طبيعية في العيد

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افردي شعرك بمكونات طبيعية في العيد

نقضي عيد الفطر فى الحجر المنزلى، ولهذا سيشعر الجميع بالملل، لذلك على ربة المنزل استغلال هذا الوقت فى الاهتمام اكثر واكثر بنفسها، من خلال عمل ماسك الشعر.

ونصح موقع "بولد سكاى " المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية رخيصة وصحية لتعتبر أفضل ماسك للشعر الخشن والمتساقط.

المكونات :
بيضة

ملعقة زيت زيتون
٢ ملعقة زيت جوز الهند
ملعقة صغيرة خل التفاح فهو يعمل على تنظيف فروة الرأس من الفطريات

طريقة عمل ماسك الشعر الخشن:

اخفقي البيضة وضيفي لها الزيوت وخل التفاح وامزجيهم جيدًا
وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف
دلكي فروة رأسك جيدا بالخليط
اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه بالشامبو والماء
كررى هذا الماسك مرتين فى الاسبوع.

المصدر: موقع "بولد سكاى "

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