بخطوات سهلة.. طريقة عمل كعب الغزال



طريقة عمل كعب الغزال طريقة عمل كعب الغزال



بمناسبة اليوم الأول من العيد، يمكن لربة المنزل عمل كعب الغزال بالعجوة والملبن لاستعاد الأسرة.



كشفت الشيف نجلاء الشرشابي عن طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والملبن، وهي أحد المعجنات الشرقية الشهية، موضحة انهامناسبة للغاية لتناولها على وجبة الإفطار، فهي وجبة متكاملة، ومثالية.



مقادير كعب الغزال بالعجوة والملبن:

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3 كوب دقيقملعقة كبيرة خميرة فوريةملعقة كبيرة سكرملعقة صغيرة ملح3/4 كوب سمنة ذائبةلبن دافئ للعجن(الحشوة)نصف كيلو ملبننصف كيلو عجوة مفرومة(للوجه)2 كوب سمسم2 بيضملعقة صغيرة فانيلياطريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والملبن:١- تخلط جميع المكونات ثم ننزل باللبن بالتدريج حتى تتكون عجينة ناعمة الملمس ونضعها في بولة غويطة برشة دقيق ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.٢- ثم نفرد العجينة بالنشابة نفرد العجينة على كيس بلاستيك ثم نضع العجوة على العجينة ونلفها رول.٣- ثم نقطعها حلقات وترص في صاج مدهون بالزيت ويدهن الوجه بالبيض والفانيليا ثم نرشها بالسمسم وندخلها الفرن المشعل مسبقًا على 180.٤- نتركها حتى تصل للون الذهبي، ثم نقدم كعب الغزال بالعجوة والملبن.