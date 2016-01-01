زي المحلات.. طريقة عمل عصير آيس كريم بالكاجو

في أول أيام عيد الفطر، تحرص الأمهات على تقديم كل ما لذ وطاب، وتجديد الروتين الخاص بالطعام بعد انتهاء شهر رمضان، ومع ارتفاع درجات الحرارة يشتهي الجميع تناول عصائر طبيعية ترطب الجسم، كالتي اتعدنا على تناولها بالخارج .
يمكنك استغلال أيام العيد وتقديم مشروبات طبيعية مختلفة وسهلة التحضير، ومنها مشروب أيس كريم بالكاجو الشهير بالمطاعم ومحتلا العصائر ... إليكي طريقة عمل مشروب أيس كريم بالكاجو ..
مكونات عصير أيس كريم بالكاجو :
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