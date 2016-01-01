طريقة عمل فراخ بخلطة كنتاكي

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طريقة عمل فراخ بخلطة كنتاكي

في ظل الجلوس في المنزل تبحث الامهات عن اكلات ترضي الاطفال وتغنيهم عن الاطعمة المصنعة وتأتى في مقدمة هذه الاكلات طريقة عمل الفراخ بخلطة كنتاكى .

نقدم لكم طريقة عمل فراخ بخلطة كنتاكي لاسعاد الاطفال داخل المنزل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات فراخ بخلطة كنتاكي :
اصابع دجاج صدور
ثوم وبصل بودر

زيت عباد شمس
دقيق
ملح وفلفل
بيضة
دقيق
كورن فليكس
لبن

طريقة عمل فراخ بخلطة كنتاكي
نضع اصابع الدجاج في وعاء كبير ثم الثوم وبصل البودر والملح والفلفل
نضيف الدقيق و البيض والنشا وذرة لبن ونقلب كل المكونات جيدا
نطحن الكورن فليكس فى الكبة ثم نضع فيه صدور الفراخ ونمزجها جيدا وتقلي في الزيت الساخن.

المصدر: elbalad

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