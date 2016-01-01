في ظل الجلوس في المنزل تبحث الامهات عن اكلات ترضي الاطفال وتغنيهم عن الاطعمة المصنعة وتأتى في مقدمة هذه الاكلات طريقة عمل الفراخ بخلطة كنتاكى .
نقدم لكم طريقة عمل فراخ بخلطة كنتاكي لاسعاد الاطفال داخل المنزل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مكونات فراخ بخلطة كنتاكي :
اصابع دجاج صدور
ثوم وبصل بودر
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