

طريقة عمل فراخ بخلطة كنتاكي طريقة عمل فراخ بخلطة كنتاكي

في ظل الجلوس في المنزل تبحث الامهات عن اكلات ترضي الاطفال وتغنيهم عن الاطعمة المصنعة وتأتى في مقدمة هذه الاكلات طريقة عمل الفراخ بخلطة كنتاكى .



نقدم لكم طريقة عمل فراخ بخلطة كنتاكي لاسعاد الاطفال داخل المنزل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مكونات فراخ بخلطة كنتاكي :

اصابع دجاج صدور

ثوم وبصل بودر

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زيت عباد شمسدقيقملح وفلفلبيضةدقيقكورن فليكسلبنطريقة عمل فراخ بخلطة كنتاكينضع اصابع الدجاج في وعاء كبير ثم الثوم وبصل البودر والملح والفلفلنضيف الدقيق و البيض والنشا وذرة لبن ونقلب كل المكونات جيدانطحن الكورن فليكس فى الكبة ثم نضع فيه صدور الفراخ ونمزجها جيدا وتقلي في الزيت الساخن.