مع أول ايام العيد .. مشروبات للتخلص من الانتفاخ و الكرش "فيديو"



للتخلص من الانتفاخ و الكرش للتخلص من الانتفاخ و الكرش

مع تناول الكحك والبسكويت هل تبحثين عن مشروبات سريعه تخلصك من عسر الهضم والانتفاخ فى العيد بسبب كثرة تناول الحلويات إ.



اليك مشروبات سريعة لإنقاص الوزن ومحاربة عسر الهضم والانتفاخ يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



مكونات المشروب:

حفنة من الكرفس

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ملعقة من الجنزبيلملعقة من القرفةملعقة من الشاى الأخضرطريقة عمل مشروب لحرق الدهون:فى وعاء على النار قومى بإضافة كافة المكونات وغليهم جيدا ثم تصفيتهم و تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الراحة وويساعدك على التخلص من عسر الهضم والأنتفاخ فى العيد وحرق أسرع للدهونمشروب بذور الكتان والشيامكونات المشروب:ملعقة من بذور الشيا2 ملعقة شاي عصير ليمونملعقتان من بذور الكتانطريقة تطبيق المشروب:فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار فى العيد يساعد المشروب على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.يمكن لتلك الوصفات أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا بجانب ممارسة تمارين البطن