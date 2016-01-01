

10 فوائد مذهلة لـ الكاجو 10 فوائد مذهلة لـ الكاجو



يعتبر الكاجو من أشهى أنواع المكسرات التي يحبها الكبار والصغار، ورغم أنه أسعاره دومًا تكون غالية، إلا أن فوائده الصحية كثيرة ومتعددة ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم و المناعة.



بحسب موقع healthline اليك أهم فوائد الكاجو الصحية :



1- يحفز القدرة الجنسية

2- يخفض نسبة السكر في الدم

3- يعالج فقر الدم

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4- يقلل التهابات البشرة5- يساعد في علاج حب الشباب6-يحفز عمل الإنزيمات وينشطها7- يسرع عملية نمو العظام8- يحتوي على نسبة من الفسفور المفيد للعظام والاسنان9- يساعد في بناء العضلات10- يقلل من حصوات المرارة .