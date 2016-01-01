يعتبر الكاجو من أشهى أنواع المكسرات التي يحبها الكبار والصغار، ورغم أنه أسعاره دومًا تكون غالية، إلا أن فوائده الصحية كثيرة ومتعددة ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم و المناعة.
بحسب موقع healthline اليك أهم فوائد الكاجو الصحية :
1- يحفز القدرة الجنسية
2- يخفض نسبة السكر في الدم
3- يعالج فقر الدم
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التعليقات على 10 فوائد مذهلة لـ الكاجو
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