10 فوائد مذهلة لـ الكاجو

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10 فوائد مذهلة لـ الكاجو


يعتبر الكاجو من أشهى أنواع المكسرات التي يحبها الكبار والصغار، ورغم أنه أسعاره دومًا تكون غالية، إلا أن فوائده الصحية كثيرة ومتعددة ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم و المناعة.

بحسب موقع healthline اليك أهم فوائد الكاجو الصحية :

1- يحفز القدرة الجنسية
2- يخفض نسبة السكر في الدم
3- يعالج فقر الدم

4- يقلل التهابات البشرة
5- يساعد في علاج حب الشباب
6-يحفز عمل الإنزيمات وينشطها
7- يسرع عملية نمو العظام
8- يحتوي على نسبة من الفسفور المفيد للعظام والاسنان
9- يساعد في بناء العضلات
10- يقلل من حصوات المرارة .

المصدر: موقع healthline

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