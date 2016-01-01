10 مرات باليوم.. فوائد رائعة لتمرين لمس أصابع القدم



فوائد رائعة لتمرين لمس أصابع القدم فوائد رائعة لتمرين لمس أصابع القدم

مع الجلوس في المنزل لفترة طويلة في الحجر المنزلي، يبدأ الجميع الشعور بالكسل والخمول، وضعف عضلات الجسم، نتيجة قلة الحركة، لذا يفضا استغلال فترة الحجر المنزلي والحظر، وممارسة التمارين الرياضية في المنزل لتنشيط كافة عضلات الجسم .



من أهم التمارين الرياضية البسيطة والصحية للجسم، هو تمرين لمس أصابع القدم، بحيث يجلس الشخص ويمدد قدميه أمامه ويقوم لفرد ذراعيه كي يلمس بيديه أطراف أصابع القدم مع فرد الظهر، ويستمر على هذه الوضعية دقيقة أو أثنين .



ونصح موقع healthline بالقيام بتمرين لمس أصابع القدم 10 مرات يوميًا، ولمدة دقيقة في المرة الواحدة لمدة شهر كامل، حتى يستفيد الجسم من فوائد هذا التمرين .

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