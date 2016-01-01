لا غنى عن مشروبات الديتوكس لتطهير الجسم من السموم وتنظيف القولون طوال أيام عيد الفطر.. إليك مشروب البرتقال والخيار والنعناع المنعش الأكثر غنى بفيتامين "سي".
مشروب البرتقال والخيار والنعناع يمكن أن يساعد مزيج الخيار والنعناع على تقليل الانتفاخ، وهو أمر شائع خلال عيد الفطر.
إليك مكونات المشروب يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى:
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التعليقات على عيد الفطر.. حيلة سريعة للتخلص من سموم الرنجة والفسيخ وتطهير القولون
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