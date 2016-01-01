عيد الفطر.. حيلة سريعة للتخلص من سموم الرنجة والفسيخ وتطهير القولون

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لا غنى عن مشروبات الديتوكس لتطهير الجسم من السموم وتنظيف القولون طوال أيام عيد الفطر.. إليك مشروب البرتقال والخيار والنعناع المنعش الأكثر غنى بفيتامين "سي".



مشروب البرتقال والخيار والنعناع يمكن أن يساعد مزيج الخيار والنعناع على تقليل الانتفاخ، وهو أمر شائع خلال عيد الفطر.





إليك مكونات المشروب يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى:

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شرائح خيار5 قطع برتقالقطع قليل من أوراق النعناعطريقة تحضير مشروب البرتقال والخيار والنعناع.- ضع شريحة من الخيار وقليل من أوراق النعناع وشرائح البرتقال في كوب من الماء.- احتفظ بالمشروب فى الثلاجة لبعض الوقت وتناوليه.يساعد غنى المشروب بفيتامين C فى تخلصك من الإرهاق والجفاف خلال موسم الصيف، إضافة إلى أنه يساعد على التخلص من الإمساك ومحاربة سموم القولون.