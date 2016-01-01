كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي، عن حركة العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية خلال الساعات الماضية.
وأكد «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، أن المعارك خلال الساعات الماضية شهدت تحولا كبيرا، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية صادمة في مواجهة الجماعات الإرهابية.
وأوضح المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي، أن الشعب الليبي اتفق على استعادة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هناك نقاط تحول كبيرة جدا بعد عمليات الجيش الليبي التي نفذها بكل حرفية.
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التعليقات على مفاجآت كبيرة.. المسماري يكشف تفاصيل العمليات العسكرية في ليبيا خلال 72 ساعة
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