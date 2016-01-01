ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لأول مرة منذ اختفائه من 3 أسابيع، بعد أن ظن البعض أنه توفى وبدأوا يشيعون أنباء وفاته في العالم، إلا أنه فاجأهم بجولة غير متوقعة وتأكدوا أنه ما زال على قيد الحياة.
ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زعيم دولة كوريا الشمالية ظهر للمرة الأولى منذ فترة كبيرة في جولته لتفقد مصنع للأسمدة في كوريا وسط حراسة كبيرة رغم تفشي فيروس كورونا .
كما ظهر الزعيم كيم يونج أون في الاجتماع العسكري صباح اليوم، الأحد، لمناقشة السياسات الجديدة لتعزيز القدرات النووية للبلاد وسط المحادثات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
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التعليقات على بـ7 أرواح .. ظهور زعيم كوريا الشمالية للمرة الأولى بعد شائعات وفاته
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