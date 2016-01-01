بـ7 أرواح .. ظهور زعيم كوريا الشمالية للمرة الأولى بعد شائعات وفاته

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بـ7 أرواح .. ظهور زعيم كوريا الشمالية للمرة الأولى بعد شائعات وفاته

صورة الخبر: ظهور زعيم كوريا الشمالية للمرة الأولى
ظهور زعيم كوريا الشمالية للمرة الأولى

ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لأول مرة منذ اختفائه من 3 أسابيع، بعد أن ظن البعض أنه توفى وبدأوا يشيعون أنباء وفاته في العالم، إلا أنه فاجأهم بجولة غير متوقعة وتأكدوا أنه ما زال على قيد الحياة.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زعيم دولة كوريا الشمالية ظهر للمرة الأولى منذ فترة كبيرة في جولته لتفقد مصنع للأسمدة في كوريا وسط حراسة كبيرة رغم تفشي فيروس كورونا .

كما ظهر الزعيم كيم يونج أون في الاجتماع العسكري صباح اليوم، الأحد، لمناقشة السياسات الجديدة لتعزيز القدرات النووية للبلاد وسط المحادثات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية تتخذ إجراءات صارمة لحماية مواطنيها من الإصابة بفيروس كورونا، وبالرغم من عدم اكتشاف أي حالة حتى الآن، ولكن تتبع كوريا الشمالية إجراءات لعدم تفشي الفيروس.

وترددت شائعات في الأسابيع الماضية تؤكد وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون بسبب تغيبه عن حضور يوم ميلاده، واختفائه بشكل غير مفهوم لوقت طويل.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بـ7 أرواح .. ظهور زعيم كوريا الشمالية للمرة الأولى بعد شائعات وفاته

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66500

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager