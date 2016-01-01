تسلسل زمني| "العفو" يُسدل الستار على آخر فصول قضية الفنانة سوزان تميم



سوزان تميم سوزان تميم

أُسدل اليوم الستار على آخر فصول قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بعد الإفراج عن الضابط السابق محسن منير السكري، المدان بقتلها ضمن قرار العفو عن باقي المدة لـ 3157 سجينًا من المحبوسين؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



وشغلت قضية مقتل الفنانة اللبنانية الرأي العام العربي بشكل عام ما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر عنها بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية‏‏ التي استغرقت ‏27‏ جلسة في سبتمبر 2008، ضمّنت سماع شهود الإثبات والنفي، ومرافعات النيابة، والدفاع حتى الحكم في القضية. ‏

وخلال السنوات الماضية مرَت القضية بالعديد من المحطات الهامة إلى قرار الإفراج عن محسن السكري.. وفيما يلي ننشر أبرزها:

- حادث القتل

وقع الحادث داخل شقة الفنانة في 28 يوليو 2008 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ووجهت أصابع الاتهام إلى كل من ضابط الشرطة السابق حينها محسن السكري، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وبدأت تتكشف خيوط القضية أكثر فأكثر في 29 يوليو 2008، عندما تردد اسم "السكري" في عدد من وسائل الإعلام.

- إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وفي سبتمبر 2008 أعلن النائب العام عبد المجيد محمود، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما قال السكري في التحقيقات إن رجل الأعمال هو الذي حرضه على قتل سوزان تميم مقابل مبلغ مليوني دولار، ولكنه أنكر قيامه بذلك.

- جلسات المحاكمة

في ثالث جلسات نظر القضية قررت هيئة المحكمة حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة"، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي.

واستغرقت القضية ‏27‏ جلسة استمعت فيها إلى شهود الإثبات، وشهود النفي، ومرافعة النيابة والدفاع.

- حكم أول درجة

أحالت محكمة جنايات القاهرة في 21 مايو 2009، أوراق المتهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهما بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية، بينما تم إعلان الحكم النهائي في 25 يونيو من نفس العام بالإعدام.

- تخفيف الحكم لـ15 عاما

بعد الحكم بإعدامه قام المتهم بالطعن على الحكم الصادر، وتوالت الأحداث في القضية حيث قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بجلسة 28 سبتمبر 2010 بتخفيف الحكم الصادر إلى 15 سنة سجن مشدد في محكمة النقض.

- العفو عن باقي المدة

صدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 3157 سجينًا من المحبوسين على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكان من بين الأسماء محسن السكري.



