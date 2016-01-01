مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي



مرتضى منصور مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن جديد ملف النادي في "أزمة نادي القرن".



وقال مرتضى منصور: "نُجهز الآن الملف الكامل بالاستعانة بمحامين من الخارج لكي نحصل على حقنا".



وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الاتحاد الإفريقي تحدث معي وسنحذف شعار كاف من لافتات".

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وأوضح "من صنع اللافتات لم يكن يعرف أن الاتحاد الإفريقي مُعترض على وجود شعاره، والآن سنحذف الشعار ونضع اللافتات من جديد".وأردف مرتضى منصور "الزمالك ليس في شجار مع الأهلي، بل نحن نبحث فقط عن حق النادي. الزمالك هو نادي القرن وبالمنطق".وأشار رئيس الزمالك " النادي الأهلي نادي كبير، وكل سنة وجماهيره بخير، ولكن لماذا الضيق مما فعله الزمالك؟".وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي يضع شعار "نادي القرن" ويحتفل منذ أكثر من أسبوع باللقب، هل أخبرتهم ألا يفعلوا ذلك؟ لم أتحدث عن الأهلي ولسنا في خلاف معهم".