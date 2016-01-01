نقل خالد الغندور مقدم برنامج (زمالكاوي) على قناة نادي الزمالك، رسالة خاصة من مرتضى منصور رئيس النادي أعلن من خلالها الأخير الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على تجديد عقده مع الفريق.
وقال الغندور: "مرتضى منصور أبلغني الآن بموافقة كارتيرون على تجديد عقده مع الزمالك".
وأضاف عبر برنامجه "كارتيرون وافق على التجديد لـ الزمالك لمدة سنة والاتفاق تم ويحدث الآن صياغة للعقود".
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التعليقات على قناة الزمالك: كارتيرون وافق على تجديد عقده لمدة سنة.. وإتمام الاتفاق مع 3 صفقات
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