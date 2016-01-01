مرتضى: على مسؤوليتي الدوري المصري لن يعود هذا الموسم

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم وجود أي فرصة لاستئناف بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال مرتضى منصور: "على مسؤوليتي، الدوري المصري لن يعود هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "لا أقول ذلك لكي لا يحصل الأهلي على اللقب، بل من أجل حماية وسلامة الجميع".

وتابع "جميعنا رأينا ما حدث لـ شعبان عبد الوهاب نجم الزمالك الذي أصيب بـ كورونا، وكذلك ما حدث في دجلة، وهناك أيضا أحد لاعبي السباحة في الأهلي، فكيف سيعود الدوري".

وأكمل مازحا "إذا عاد الدوري وتدخل أحد المدافعين على مهاجم، سيقول له الأخير أنه مصاب بـ كورونا ووقتها سيهرب المدافع ويسجل المهاجم".

المصدر: في الجول

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