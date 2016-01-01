يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم وجود أي فرصة لاستئناف بطولة الدوري هذا الموسم.
وقال مرتضى منصور: "على مسؤوليتي، الدوري المصري لن يعود هذا الموسم".
وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "لا أقول ذلك لكي لا يحصل الأهلي على اللقب، بل من أجل حماية وسلامة الجميع".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مرتضى: على مسؤوليتي الدوري المصري لن يعود هذا الموسم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق