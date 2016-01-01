أساء استخدام الزي.. تفاصيل فيديو الطالب الأزهري الهارب في الدقهلية



الطالب الأزهري الهارب في الدقهلية الطالب الأزهري الهارب في الدقهلية

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب "محمود. م"، بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم.



وأوضح في بيان له، اليوم الأحد، أن الطالب تصرف بصورة تخالف القانون والقيم، وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلًا عن أن يكون قدوة لغيره.



وكشف مصدر أمني رفيع بمديرية أمن الدقهلية؛ أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو مرتديًا زي الأزهر، ويفر هاربًا كان متوجهًا للمقابر لتلاوة القرآن، وعند رؤيته لسيارة الشرطة هرول مسرعًا.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن الشرطة تعمل على فرض تعليمات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات ومنع زيارة المقابر خلال أيام عيد الفطر، إلا أن الشاب عند رؤيتة للدورية الأمنية بالقرب من الكوبري الصغير بمدينة نبروه فر هاربًا.وأوضح المصدر أن بطل الفيديو طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ويعمل في محل جزارة داخل مدينة نبروه، ومعروف بقراءة القرآن الكريم على المقابر في المناسبات، مضيفًا أنه حال ارتداء الزي الأزهري بجوار كوبري نبروه العلوي، وبمجرد أن شاهد سيارة الشرطة، فر هاربًا إلا أن أحد الأشخاص التقط فيديو للواقعة، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ف الوقت الذي لا توجد فيه أي تجمعات داخل مدينة نبروه أوساحات لصلاة العيد.ومن ناحية أخرى، قال مصدر مطلع بمديرية الأوقاف بالدقهلية، إن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، يرتدي ملابس أزهرية ويفر هاربًا من الشرطة، لا ينتمي لوزارة الأوقاف، ولا يعمل في المساجد، إلا أنه يتلو القرآن أمام المقابر، ويشتغل بذلك مرتديًا ملابس الأزهر.وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن الشاب صاحب الواقعة، غير متزن عقليًا، ويتعامل معه الناس على اعتبار أنه حالة خاصة، وأن ظهوره مرتديًا الزي الأزهري نتيجة عدم سلامة قواه العقلية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشخص يرتدي زي الأزهر في مدينة نبروة، التابعة لمحافظة الدقهلية، أثناء فراره من الشرطة.