طريقة عمل بيتزا سي فود للشيف أميرة شنب .. فيديو

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بيتزا السي فوود

تعد البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الجميع، وخاصة الأطفال، لكن العديد من الأمهات تفضل إعداد البيتزا فى المنزل للحفاظ على صحة أسرتها.

ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل بيتزا السي فوود للشيف أميرة شنب خطوة بخطوة...

مكونات بيتزا سي فوود
كيلو من الدقيق ( لجميع الأغراض)
20 جم من الخميرة الفورية
30 جم من السكر
10 جم من الملح
600 ملى من المياه للعجن
15 ملى زيت زيتون
كوب من دقيق السيمولينا
جبنة شيدر
جبنة موتزاريلا
هوت دوج
توم بودر
بصل بودر
زعتر مجفف

للصوص
بصل مفروم
ملح - فلفل أسود
زعتر
عصير طماطم
ثوم مفروم
زيت زيتون
سكر

طريقة تحضير بيتزا سي فوود
فى طاسة على النار ضعى زيت الزيتون ثم أضيفى البصل والثوم المفروم، والملح والفلفل، ورشة من الزعتر والسكر حتى يتغير اللون ثم ضعى الطماطم
فى بولة ضعى الدقيق مع الخميرة الفورية، والملح، والزعتر، والبصل والثوم البودر، والسكر، والزيت واخلطيهم بشكل جيد معا
قومى بأضافة القليل من المياه بشكل تدريجى حتى تتجانس معا
اتركى العجينة حتى ترتاح، ثم قومى بفرد العجينة باى شكل، وضعى العجينة فى صينية ثم اضيفى الحشو المفضل
ضعيها فى الفرن حتى تنضج، وتقدم

المصدر: elbalad

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