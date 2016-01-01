طريقة عمل بيتزا سي فود للشيف أميرة شنب .. فيديو

تعد البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الجميع، وخاصة الأطفال، لكن العديد من الأمهات تفضل إعداد البيتزا فى المنزل للحفاظ على صحة أسرتها.
ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل بيتزا السي فوود للشيف أميرة شنب خطوة بخطوة...
مكونات بيتزا سي فوود
كيلو من الدقيق ( لجميع الأغراض)
20 جم من الخميرة الفورية
30 جم من السكر
10 جم من الملح
600 ملى من المياه للعجن
15 ملى زيت زيتون
كوب من دقيق السيمولينا
جبنة شيدر
جبنة موتزاريلا
هوت دوج
توم بودر
بصل بودر
زعتر مجفف
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