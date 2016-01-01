طريقة عمل بيتزا سي فود للشيف أميرة شنب .. فيديو



بيتزا السي فوود بيتزا السي فوود

تعد البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الجميع، وخاصة الأطفال، لكن العديد من الأمهات تفضل إعداد البيتزا فى المنزل للحفاظ على صحة أسرتها.



ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل بيتزا السي فوود للشيف أميرة شنب خطوة بخطوة...



مكونات بيتزا سي فوود

كيلو من الدقيق ( لجميع الأغراض)

20 جم من الخميرة الفورية

30 جم من السكر

10 جم من الملح

600 ملى من المياه للعجن

15 ملى زيت زيتون

كوب من دقيق السيمولينا

جبنة شيدر

جبنة موتزاريلا

هوت دوج

توم بودر

بصل بودر

زعتر مجفف

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للصوصبصل مفرومملح - فلفل أسودزعترعصير طماطمثوم مفرومزيت زيتونسكرطريقة تحضير بيتزا سي فوودفى طاسة على النار ضعى زيت الزيتون ثم أضيفى البصل والثوم المفروم، والملح والفلفل، ورشة من الزعتر والسكر حتى يتغير اللون ثم ضعى الطماطمفى بولة ضعى الدقيق مع الخميرة الفورية، والملح، والزعتر، والبصل والثوم البودر، والسكر، والزيت واخلطيهم بشكل جيد معاقومى بأضافة القليل من المياه بشكل تدريجى حتى تتجانس معااتركى العجينة حتى ترتاح، ثم قومى بفرد العجينة باى شكل، وضعى العجينة فى صينية ثم اضيفى الحشو المفضلضعيها فى الفرن حتى تنضج، وتقدم