

قبل العيد.. 10 خطوات مهمة لتجهيز السيارة للسفر وحالات الطوارئ قبل العيد.. 10 خطوات مهمة لتجهيز السيارة للسفر وحالات الطوارئ

يحتفل العديد من دول العالم الإسلامي بعد ساعات قليلة بعيد الفطر المبارك، وفي مصر تسعى الكثير من الأسر لاستغلال أيام العطلات للسفر وزيارة أفرع العائلة في المحافظات والمدن الأخرى.



وتعد أيام العيد هذا العام استثنائية، إذ يطبق فيها مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مثل وقف حركة المواصلات العامة وإغلاق الحدائق والشواطئ والمراكز التجارية والسينمات وحظر حركة التجول من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وغيرها، ما يحد بشكل كبير من بهجة العيد.



ومع توقف عمل وسائل النقل العامة، باتت السيارة الخاصة الوسيلة الوحيدة للتنقل بين المحافظات وكذلك الوسيلة الوحيدة في حالات الطوارئ، وحتى لا يتحول العيد إلى "كابوس" بسبب الأعطال التي قد تطرأ على السيارة، وخاصة بالطرق السريعة والمفتوحة، يجب الاستعداد بشكل كامل.

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ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على 10 نصائح لتهيئة السيارة وكيفية التعامل معها خلال السفر:قياس مستوى زيت المحركيجب قياس منسوب زيت المحرك قبل السفر ولإنجاز تلك الخطوة يجب أن تكون السيارة في وضع أفقي، ثم يتم تشغيل المحرك حتى يصل لدرجة الحرارة العادية لزيادة سيولة الزيت ومن ثم يوقف التشغيل لمدة خمس دقائق ويتم بعدها قياس الزيت بالمقياس الخاص به.ضغط هواء الإطاراتقياس ضغط هواء الإطارات وفي حالة وجود خلل ما يجب العودة للمختص حتى لا تتعرض أثناء السفر لمخاطر انفجارها أو فقدان الهواء بداخلها.زيت الفراملعند قياس منسوب زيت المكابح يجب التأكد من عدم تناقصه لأن ذلك يعني تآكل تيل الفرامل الأمر الذي قد يكون خطر على حياتك ومن معك بالسيارة، لذا يجب تغيير التيل أولاً قبل الانطلاق على الطريق.التأكد من سلامة البطاريةلتفادي التعطل أثناء الرحلة يجب التأكد أولا أن البطارية تعمل بشكل سليم، ويمكن فحصها عن طريق إزالة الكابل السالب أولا ثم الموجب بعد ذلك ومن ثم التأكد من وجود ماء كاق إذا ما كانت البطارية سائلة إما إذا كانت جافة فيكفي التأكد من قدرتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها السيارة.مياه المبرد "الردياتير"يجب قبل بداية السفر التأكد من وجود مياه كافية بمبرد المحرك (الريدياتير) وإذا كانت المياه غير كافية فعليك ملئه، ولكي تقوم بتلك الخطوة إحذر من فتح الغطاء والمحرك ساخن حتى لا تتعرض للحروق حيث يندفع بخار الماء الساخن من فتحة المبرد بشكل خطر.وسائد السلامة الهوائيةيجب التأكد أولاً قبل الجلوس خلف مقود السيارة من عمل الوسائد الهوائية وذلك من خلال فحص المصابيح الخاصة بها في "التابلوه" فإذا كانت مضاءة فهذا يعمي أن هناك خلل ما يجب معالجته، لأن التحرك في ظل هذا الخلل قد يؤدي إلى انتفاه الوسائد مع حركة السيارة الطبيعية ما قد يعرض من بالسيارة لخطر داهم.السير في الطريقحاول أثناء القيادة على الطريق السريعة تفادي البقاء خلف الشاحنات المحملة بمواد صلبة كالحديد والرمال حتى لا تكون في مرمى نيران تلك المواد حال حدوث أي تصادم.ارتفاع درجة حرارة المحركعند ملاحظة ارتفاع درجة حرارة المحرك، يجب على الفور التوقف بالحارة اليمنى المخصصة لحالات الطوارئ وإيقاف المحرك والترجل من السيارة، ومن ثم فتح غطاء المحرك بحذر بالغ وفحص المبرد ثم ترك السيارة قليلا حتى انخفاض درجة الحرارة ثم استئناف الرحلة.محطات الوقودإذا احتجت إلى التزود بالوقود أثناء السير في الطريق عليك اختيار محطة الوقود المناسبة حيث أن بعضها لا تراعي أثناء تنظيف الخزانات تسرب المياه فيختلط الوقود بالماء الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى حدوث خلل بالمحرك قد يصل إلى حد تعطله بالكامل.رائحة وقود داخل المقصورة10بعد التزود بالوقود إذا اشتممت رائحة وقود غير محترق يجب التوقف والتأكد من عدم وجود تسريب بخزان الوقود، كذلك التأكد من فتحات التهوية بالمقصورة والهوايات في الحقيبة الخلفية.