2020 عام تعميق التعاون بين جيلى ومرسيدس

قال رئيس شركة جيلي لي شوفو فى تصريحات صحفية لرويترز، إن شركة صناعة السيارات الصينية تخطط لإطلاق علامتها التجارية Lynk & Co في أوروبا هذا العام.
وأضاف رئيس شركة جيلي أن عام 2020 هو هام لـ جيلي، وتخطط للكشف عن العديد من المنتجات والخدمات الجديدة لأسواقها حول العالم، حيث إن جيلي تمتلك حصة 9.69% في دايملر مالكة العلامة التجارية مرسيدس منذ 2018.
وشكلت الشركتان مشروعًا مشتركًا بنسبة 50:50 في الصين لبناء الجيل التالي من طرازات سمارت الكهربائية تحت اسم سمارت أوتوموبيل.
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