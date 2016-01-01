2020 عام تعميق التعاون بين جيلى ومرسيدس

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2020 عام تعميق التعاون بين جيلى ومرسيدس

قال رئيس شركة جيلي لي شوفو فى تصريحات صحفية لرويترز، إن شركة صناعة السيارات الصينية تخطط لإطلاق علامتها التجارية Lynk & Co في أوروبا هذا العام.

وأضاف رئيس شركة جيلي أن عام 2020 هو هام لـ جيلي، وتخطط للكشف عن العديد من المنتجات والخدمات الجديدة لأسواقها حول العالم، حيث إن جيلي تمتلك حصة 9.69% في دايملر مالكة العلامة التجارية مرسيدس منذ 2018.

وشكلت الشركتان مشروعًا مشتركًا بنسبة 50:50 في الصين لبناء الجيل التالي من طرازات سمارت الكهربائية تحت اسم سمارت أوتوموبيل.

وحصة جيلى التي تقترب من 10% تجعلها أكبر مساهم في داميلر، يليها صندوق الكويت للادخار بنسبة 6.8% ومجموعة بايك الصينية بنسبة 5%.

وأشارت التقارير إلى أن دايملر وفولفو المملوكة لـ جيلي، كانتا تجريان محادثات حول دمج قواهما لتطوير محركات الاحتراق الداخلي لأسباب تتعلق بخفض التكاليف.

يذكر أن دايملر وفولفو تشتركان في مشروع لتطوير وإنتاج خلايا الوقود الهيدروجينية في قطاع الشاحنات، بهدف إطلاق أول شاحنة وحافلة تعمل بالوقود الهيدروجيني بعد عام 2025 .

تمتلك جيلي مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي تشمل فولفو وLynk & Co ولوتس ولندن للسيارات الكهربائية وبروتون وبولستار، بالإضافة إلى حصتها في دايملر .

المصدر: صدى البلد

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