التقطت العدسات التجسسية صوراً جديدة للجيل الثالث من كيا كادينزا 2023، حيث تحصل السيارة على مصابيح خلفية إنتاجية، ويأتي الشبك الأمامي الكبير أسفل المصابيح الأمامية مثل كيه 5، بنمط ماسي فاخر.
عندما رأينا أول لقطات تجسسية لهذه السيارة، رفضنا أن نصدق أن هذه السيارة جيلاً جديداً للسيدان متوسطة الحجم، لأننا نعتقد أنه من المبكر القيام بذلك، لكن يبدو أن كيا على عجلة من أمرها لاستبدال الجيل الحالي من كادينزا، ويحمل الجيل الثالث من السيدان الاسم الرمزي GL3، والسؤال الآن، ماذا يمكن أن يكون سبب هذه العجلة؟
يبدو أن هناك مشاكل داخلية، فمنذ أن أطلقت هيونداي جرانديور بتحديثات منتصف العمر التي كانت بمثابة تغييرات شاملة للموديل، انخفضت مبيعات كادينزا بشكل ملحوظ، حيث تم بيع 13,544 نسخة من جرانديور في مارس بالسوق المحلي، بينما باعت كيا 3,863 سيارة كادينزا فقط، ثم في أبريل تكرر الموقف، حيث تم بيع 11,566 سيارة جرانديور و3,379 سيارة كادينزا فقط.
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التعليقات على كيا كادينزا 2023 الجيل القادم تظهر لأول مرة أثناء اختبارها
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