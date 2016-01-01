

فولكس فاجن تضطر إلى تأجيل إنتاج السيارات في المكسيك بسبب كورونا فولكس فاجن تضطر إلى تأجيل إنتاج السيارات في المكسيك بسبب كورونا

أعلنت كل من شركة فولكس فاجن وأودي الألمانيتين عدم استئناف إنتاج سياراتهما في مواقع الإنتاج بالمكسيك بعد التوقف الإجباري بسبب إجراءات تقليل العدوى بفيروس كورونا المستجد، خلافا لخططهما السابقة باستئناف الإنتاج.



وأصدر ميجيل باربوسا حاكم ولاية بويبلا المكسيكية مساء الجمعة (بتوقيت المكسيك/ السبت بتوقيت أوروبا) مرسوما بتحاشي أسباب ارتفاع معدلات العدوى بكورونا في الولاية.



وجاء في المرسوم أن الولاية لا تتوفر بها حاليا ظروف استعادة الأنشطة فيما يختص بصناعة السيارات.

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كانت الحكومة المكسيكية أدرجت صناعة السيارات في قائمة الأنشطة الصناعية الأساسية.وكانت فولكس فاجن مكسيكو أعلنت وقفا مؤقتا لإنتاجها في العشرين من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا ويستمر الإيقاف حسب الإعلان حتى الثاني عشر من أبريل.وفيما بعد أعلنت الشركة أن الإنتاج سيستأنف في مايو، ثم أعلن أن مصنعي فولكس فاجن سيبدآن العمل في الأول من يونيو المقبل.وذكر تقرير لصحيفة "لارازون" المكسيكية أن إعادة النشاط في مصنعي فولكس فاجن وأودي في ولاية بويبلا يعني عودة أكثر من 30 ألف عامل إلى العمل.تقول البيانات الرسمية المكسيكية إن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا في المكسيك وصل إلى 62.572 وعدد الوفيات إلى 6.989 وفاة.​