

هل ستسبب الفوضى في العالم.. ناسا تكشف تأثير ظاهرة سبات الشمس على الأرض هل ستسبب الفوضى في العالم.. ناسا تكشف تأثير ظاهرة سبات الشمس على الأرض

مع اتجاه نحو الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، أو سبات الشمس، إلى مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، نتساءل عما إذا كان هذا سيؤدي بالفعل إلى الفوضى في العالم، أو يجلب المجاعات والزلازل.







سبات الشمس.. كارثة خطيرة تهدد الأرض

قد يعجبك أيضا...

في الواقع، تجري الدورة الشمسية كل 11 عامًا عندما تصعد الدورة المغناطيسية للشمس إلى زيادة في السرعة، في ذروة هذه الدورة، المعروفة باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية، تقلب أقطاب الشمس المغناطيسية.أوضحت وكالة ناسا، في منشور حديث، الدورة الشمسية وتأثيرها على الأرض، وكتبت وكالة الفضاء على صفحتها: "في محاولة لفهم ما يؤثر على مناخ الأرض، يجب على العلماء أن يفسروا بشكل صحيح بالضبط كيف تغير التغيرات في الشمس ولا تغير ما يحدث على الأرض".هل يمكن أن تتسبب التغيرات في الإشعاع الشمسي بسبب الدورة الشمسية لمدة 11 عامًا في التغير الحالي في مناخ الأرض؟في كلمة واحدة، لا، يتفق العلماء على أن الدورة الشمسية والتغيرات قصيرة المدى المرتبطة بها في الإشعاع لا يمكن أن تكون القوةالرئيسية التي تدفع التغيرات في مناخ الأرض التي نراها حاليًا.قالت وكالة ناساإن ناتج الطاقة الشمسية لا يتغير إلا بنسبة تصل إلى 0.15% على مدار الدورة، وهو أقل مما هو مطلوب لفرض التغيير في المناخ الذي نراه، أيضًا لم يتمكن العلماء من العثور على أدلة مقنعة على أن الدورة التي تبلغ 11 عامًا تنعكس في أي جانب من جوانب المناخ خارج طبقة الستراتوسفير - مثل درجة حرارة السطح أو هطول الأمطار أو أنماط الرياح.ما هي الدورة الشمسية وهل ترتبط بمناخ الأرض؟الشمس بأكملها من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي هي مغناطيس عملاق، لكنها ليست بسيطة، تتحرك الحقول المغناطيسية للشمس بحيث يتقلب الحقل بأكمله تقريبًا كل 11 عامًا، ويتحول القطبين المغناطيسيان الشمالي والجنوبي.وبين التقلبات، فإن الإشعاع الكلي من الشمس - المعروف باسم الإشعاع الشمسي الكلي - يتشقق ويتلاشى في دورة شبه منتظمة بنسبة تصل إلى 0.15%.كيف يتم فصل تأثير الدورة الشمسية عن التأثيرات المحتملة الأخرى على مناخ الأرض؟لسوء الحظ، لا يمكن للمرء ببساطة أن يأخذ تقديرات لدرجة حرارة الأرض وهطول الأمطار في جميع أنحاء العالم ومعرفة مدى تأثرها بالتغيرات في الإشعاع الكلي للشمس.تؤثر العديد من الأحداث الطبيعية والاصطناعية - من التقلبات المناخية الدورية مثل النينيو، والانبعاثات من البراكين، وزيادة غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي - على درجات الحرارة وأنماط الطقس أيضًا.بدلاً من ذلك، يجب على العلماء استخدام نماذج الكمبيوتر أو التحليلات الإحصائية لإسناد جميع التغييرات إلى جميع التأثيرات المختلفة.بشكل عام، كلما كان التأثير أكبر، كلما كان الحصول على إجابة أسهل، يأتي الإدخال في تلك الحسابات من التغييرات المقاسة في الإشعاع من الفضاء باستخدام أدوات مثل جهاز Total and Spradral solar Irradiance Sensor - 1"TSIS-1" على محطة الفضاء الدولية.ماذا عن التغييرات على المدى الطويل؟على الرغم من وجود قياسات فضائية دقيقة للغاية للإشعاع الشمسي منذ عام 1979، فإن البشر يسجلون الدورة الشمسية من خلال مراقبة زيادة ونقص البقع الشمسية النشطة مغناطيسيًا - والتي يمكن استخدامها لتقدير التغيرات طويلة المدى في الإشعاع الشمسي - منذ بداية القرن السابع عشر، قبل ذلك، هناك مقاييس غير مباشرة للنشاط الشمسي المتاحة من سجلات الجليد وحلقة الأشجار.