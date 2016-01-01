فيديو.. سفينة حربية أميركية تدمر "طائرة مسيرة" بشعاع الليزر

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صورة الخبر: فيديو.. سفينة حربية أميركية تدمر "طائرة مسيرة" بشعاع الليزر
فيديو.. سفينة حربية أميركية تدمر "طائرة مسيرة" بشعاع الليزر

رصد مقطع فيديو قيام سفينة تابعة للبحرية الأميركية بتدمير وإسقاط طائرة مسيرة بدون طيار "درون" في المحيط الهادئ، وذلك باستخدام الليزر.

وأوضح موقع "بيزنيس إنسايدر" أن سفية من فئة سان أنطونيو استخدمت نظام تكنولوجيا سلاح الليزر المتطور ضد مركبة جوية بدون طيار، الأسبوع الماضي.

وتابع أن هذا هو أول استخدام من نوعه لهذه التكنولوجيا. وقالت البحرية إن "الليزر عالي الطاقة من الدرجة العالية".

ويظهر الفيديو كيف قامت السفينة بتوجيه الليزر صوب "الدرون"، مما أدى إلى تدميرها في رمشة عين.

وذكر النقيب في البحرية الأميركية، كاري ساندرز، في تصريحه للصحفيين "من خلال إجراء اختبارات متقدمة في البحر ضد الطائرات بدون طيار، سوف نحصل على معلومات قيمة عن قدرات نظام سلاح الليزر ضد التهديدات المحتملة".

وتابع "هذا السلاح هو قدرة فريدة علينا اختبارها واستخدامها.. إنه يمهد الطريق لأنظمة الأسلحة المستقبلية".

وأضاف "بهذه الإمكانية المتقدمة الجديدة، نحن نعيد تعريف الحرب في البحر".
وفقا للبحرية، فإنه يتم تطوير نظام الأسلحة بسبب "عدد متزايد من التهديدات"، التي تشمل الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة المسلحة والاستخبارات العدائية وأنظمة المراقبة والاستطلاع.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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