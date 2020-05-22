

تعرف على أسعار الذهب في مصر في أول أيام عيد الفطر 2020 تعرف على أسعار الذهب في مصر في أول أيام عيد الفطر 2020

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، في بداية تعاملات اليوم الأحد 24 مايو، أول أيام عيد الفطر 2020.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 760 جنيها، وعيار 18 نحو 651 جنيها، وعيار 24 نحو 868 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6080 جنيها.

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وكانت أسعار الذهب في مصر، شهدت زيادة تاريخية خلال تعاملات الأثنين، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و13 جنيها، وسجلت أسعار الذهب العالمية أعلى سعر لها منذ عام 2013، بينما سجلت أسعار الذهب المحلية أعلى سعر تاريخي لأسعار الذهب في مصر.وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 5 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، بجانب غلق المحال التجارية خلال أسبوع عيد الفطر.وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية في الأيام العادية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً، .