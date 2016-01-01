يأتي عيد الفطر المبارك ليكتب نهاية الموائد الرمضانية الفاخرة التي تعكس فضل الشهر الكريم، وليتجه الجميع إلى المسليات والمقرمشات وغيرها من التسالي، لسد أي إحساس بالجوع بعد أن حرموا منها أثناء الصيام.
تقدم خبيرة التغذية د. جيهان الدمرداش القيمة الغذائية لتناول اللب الأبيض والأسمر والقيمة الغذائية والسعرات الحرارية التي تنتج منهم، لافته إلى أن اللب الأسمر يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ب وهي ضرورية لتحويل الغذاء إلى طاقة ونوع فيتامين ب الأكثر انتشاراً في بذور البطيخ هو النياسين حيث انه يحتوي كوب من اللب الأسمر على 3.8 مللي جرام منه وهي 19% من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم وهو مهم لصحة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وصحة الجلد.
وأضافت أن اللب الأسمر يحتوي أيضاً على المغنيسيوم حيث يوفر الكوب منه حوالي 139% من القيمة اليومية الموصى بها والمغنيسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم كما أنه مفيد لسكر الدم وتشمل المعادن الأخرى مثل الفوسفور والحديد والبوتاسيوم والصوديوم والنحاس والمنجنيز والزنك كما أنه مرتفع جداً في نسبة البروتينات حيث يحتوي كوب منه على 30.6 جرام من البروتين وهو ما يمثل 61% من القيمة الموصى بها يومياً يتكون البروتين في اللب السوبر من عدد من الأحماض الأمينية أحدها حمض الأرجنين وهو يساعد على تنظيم ضغط الدم وعلاج أمراض القلب التاجية ويساعد البروتين أيضاً على زيادة الإحساس بالشبع حيث أنه يؤخر إطلاق الهرمون الذي يسبب الشعور بالجوع مما يقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها لذلك يمكن تناول حفنة من اللب الأسمر كوجبة خفيفة أثناء أتباع نظام فقد الوزن.
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التعليقات على تسالي عيد الفطر| تعرف على فوائد اللب الأسمر والأبيض
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