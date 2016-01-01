

تسالي عيد الفطر| تعرف على فوائد اللب الأسمر والأبيض تسالي عيد الفطر| تعرف على فوائد اللب الأسمر والأبيض

يأتي عيد الفطر المبارك ليكتب نهاية الموائد الرمضانية الفاخرة التي تعكس فضل الشهر الكريم، وليتجه الجميع إلى المسليات والمقرمشات وغيرها من التسالي، لسد أي إحساس بالجوع بعد أن حرموا منها أثناء الصيام.



تقدم خبيرة التغذية د. جيهان الدمرداش القيمة الغذائية لتناول اللب الأبيض والأسمر والقيمة الغذائية والسعرات الحرارية التي تنتج منهم، لافته إلى أن اللب الأسمر يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ب وهي ضرورية لتحويل الغذاء إلى طاقة ونوع فيتامين ب الأكثر انتشاراً في بذور البطيخ هو النياسين حيث انه يحتوي كوب من اللب الأسمر على 3.8 مللي جرام منه وهي 19% من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم وهو مهم لصحة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وصحة الجلد.



وأضافت أن اللب الأسمر يحتوي أيضاً على المغنيسيوم حيث يوفر الكوب منه حوالي 139% من القيمة اليومية الموصى بها والمغنيسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم كما أنه مفيد لسكر الدم وتشمل المعادن الأخرى مثل الفوسفور والحديد والبوتاسيوم والصوديوم والنحاس والمنجنيز والزنك كما أنه مرتفع جداً في نسبة البروتينات حيث يحتوي كوب منه على 30.6 جرام من البروتين وهو ما يمثل 61% من القيمة الموصى بها يومياً يتكون البروتين في اللب السوبر من عدد من الأحماض الأمينية أحدها حمض الأرجنين وهو يساعد على تنظيم ضغط الدم وعلاج أمراض القلب التاجية ويساعد البروتين أيضاً على زيادة الإحساس بالشبع حيث أنه يؤخر إطلاق الهرمون الذي يسبب الشعور بالجوع مما يقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها لذلك يمكن تناول حفنة من اللب الأسمر كوجبة خفيفة أثناء أتباع نظام فقد الوزن.

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت أن اللب الأسمر يحتوى علي نسبة مرتفعة من الدهون حيث يحتوي كوب من اللب الأسمر على 51 جرام من الدهون منها 11 جرام فقط دهون مُشبعة والبقية من الدهون الصحية الغير مشبعة الأحادية والمتعددة بالإضافة إلى أوميجا3 والدهون الغير مُشبعة تقلل نسبة الكوليسترول في الدم وتساعد الأحماض الدهنية أوميجا3 على التحكم في ارتفاع ضغط الدم، والسعرات الحرارية يحتوي ربع كوب من اللب الأسمر على حوالي 150 سعر حراري.وأشارت د. جيهان الدمرداش إلى أن اللب الأبيض يحتوي على الألياف فإن الألياف هي الخيار الأول والأهم عند الرغبة في إنقاص الوزن حيث تأخذ وقتاً أطول في الهضم وتزيد من الشعور بالشبع لفترة طويلة مما يحد من الرغبة في تناول المزيد من السعرات الحرارية وتحتوي حفنة اللب الأبيض وهي حوالي ملعقتين وربع من ملاعق الطعام ما يساوي حفنه بقبضه الايد على حوالي 5 جرام من الألياف الغذائية ويساعد تناولها كوجبة خفيفة على الشعور بالامتلاء والحد من الأطعمة التي تم تناولها على مدار اليوم كما أنها تساعد في إتمام الهضم بشكل صحي، ولكن اللب الأبيض مرتفع نسبياً في معدل الدهون ولكنه يحتوي على الأحماض الدهنية المفيدة لـ صحة القلب والجسم كما أن هذه الدهون هي دهون أحادية غير مُشبعة.ونصحت د. جيهان باتباع بعض النصائح حتي لا نفرط في تناول اللب بأنواعه وهي يمكن تقسيم اللب في أكياس بلاستيكية بحيث كل كيس يحتوي على حفنة واحدة سوف يساعد تقسيم الحصص التي يتم تناولها على عدم الإفراط والانتباه إلى الكميات جيداً كما انه يمكن عمل مزيج من المسليات بإضافة نصف كوب من اللب الأبيض إلى نصف كوب من الزبيب وقطعتين من المشمش المجفف وتناولها كوجبة خفيفة صحية.