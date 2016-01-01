

رجيم الصيام المتقطع.. وصفته الصحيحة وأبرز فوائده رجيم الصيام المتقطع.. وصفته الصحيحة وأبرز فوائده

تقول الدراسات العلمية المتخصصة إن رجيم الصيام المتقطع، لا يصنف كونه من أهم أنظمة الرجيم وحسب، بل يجب اعتباره أسلوب حياة يداوم عليه الجميع مهما كان الوزن، من أجل المحافظة على الصحة العامة، وتخليص الجسم من السموم.



إليكم معلومات كامة عن رجيم الصيام المتقطع، وكيف يمكن القيام به.



نظام رجيم الصيام المتقطع

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رجيم الصيام المتقطع هو عبارة عن نظام غذائي منظم خلال اليوم اعتمادا على الساعة البيولوجية الموجودة في الجسم والتي تتحكم في الإحساس بالجوع والشبع، حيث أكدت الدراسات أن هناك ساعات معينة خلال اليوم يكون فيها معدل حرق الدهون مرتفعًا للغاية من دون أي تدخل، وفي ساعات أخرى يكون معدل الحرق قليلًا للغاية بل ويحول كل الطعام إلى دهون مخزنة في الجسم.تفاصيل نظام الصيام المتقطعالصيام المتقطع هو عبارة عن منع تناول الطعام لمدة 12 إلى 16 ساعة خلال اليوم من ضمنهم ساعات النوم، ويفضل أن تكون تلك الساعات في الليل، وخلال ساعات الصيام يتم شرب الكثير من الماء أو القهوة أو المشروبات الدافئة مثل اليانسون والقرفة والزنجبيل والنعناع وغيرها من المشروبات بشرط أن لا يتم إضافة أي نوع من أنواع السكريات أو المحليات كما لا يمكن إضافة الحليب.مثال: يتم تناول الطعام من الساعه 12 ظهرا إلى الساعه 8 مساء، ومن بعد الساعة 8 حتى اليوم التالي الساعة 12 ظهرا يتم شرب الكثير من الماء والمشروبات من دون سكر أو حليب.فوائد نظام الصيام المتقطع• خسارة كمية كبيرة من الأوزان الزائدة في الجسم، بمعدل رائع لأن نظام الصيام المتقطع يعمل على تنظيم عملية الأيض في الجسم وزيادة معدل الحرق وكذلك تحسين أداء عملية التمثيل الغذائي.• تنظيف الجسم من السموم.• إعادة تنظيم هرمونات الجسم والحفاظ عليها من الإصابة بالخلل.• التقليل من نسب الإصابة بالأمراض النفسية.• إعطاء راحة لمعظم أعضاء الجسم الحيوية مثل الكلى والكبد وضمان تحسين أدائهم مع الانتظام على نظام الصيام المتقطع.• التقليل من نسب الإصابة بالداء السكري لأنه مع الصيام المتقطع يتم موازنة نسبة السكر في الدم خلال اليوم.