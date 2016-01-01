

الرنجة وجبة رئيسية على سفرة عيد الفطر.. اعرف فوائدها وأضرار الإفراط في تناولها الرنجة وجبة رئيسية على سفرة عيد الفطر.. اعرف فوائدها وأضرار الإفراط في تناولها

تعد الرنجة من الوجبات الرئيسية على سفرة عيد الفطر المبارك، وهي من الأسماك الزيتية المليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، والغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.



ووفقا لموقع "nutritionadvance" تعتبر أحد أكثر مصادر الأحماض الدهنية تركيزًا، علاوة على فوائد صحية أخرى، لكن الإفراط في تناول الرنجة يكون له آثار سلبية على صحتك، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد الرنجة وأضرار الإفراط في تناولها.



فوائد الرنجة وأضرارها

1) الرنجة عالية في أحماض أوميجا 3 الدهنية



وأحماض أوميجا 3 الدهنية لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد ثبت أن استهلاك الأسماك الدهنية يقوم بالتالى:



يقلل مستويات الدهون الثلاثية، يقلل الكوليسترول الضار فى الدم، يزيد الكوليسترول الجيد، يُعتقد أن كل هذه التغييرات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



2) الرنجة تحتوى على مضادات الأكسدة المختلفة



الرنجة تحتوى على اثنين من أقوى مضادات الأكسدة من العناصر الغذائية الأساسية، وهما فيتامين E والسيلينيوم، ويلعب كل من هذه العناصر الغذائية دورًا مهمًا فى جهاز المناعة، ويساعد على تقليل الضرر الذى تسببه الجذور الحرة لأنسجة الجسم.



3) توفر الرنجة كمية كبيرة من فيتامين د



من المعروف أن التعرض الآمن للشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د، ومع ذلك هناك أيضًا بعض المصادر الغذائية الممتازة لفيتامين D3، والرنجة من بين هذه المصادر.



ولفيتامين د على العديد من الأدوار الحيوية فى جسم الإنسان، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.



4) غنية بالبروتين



الرنجة غنية بالبروتين، وتقدم شريحة رنجة 184 جرامًا العادية 33 جرامًا من البروتين عالى الجودة.





وكمصدر كامل للبروتين توفر الرنجة جميع الأحماض الأمينية الأساسية بكميات كافية.



بالإضافة إلى ذلك نظرًا لأن الرنجة تحتوى فقط على نحو 291 سعرًا حراريًا لكل شريحة، فهى منخفضة السعرات الحرارية نسبيًا وبالتالى طعامًا كثيف البروتين.



5) قد يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك (الذى يخفض ضغط الدم)



تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن الرنجة بدون أملاح لها تأثير على زيادة إنتاج أكسيد النيتريك.



وعينت هذه التجربة العشوائية المشاركين الذكور بشكل عشوائى إما "نظام الرنجة" لخمس وجبات أسبوعيًا من الرنجة لمدة أربعة أسابيع أو "حمية الدجاج" بنفس الجدول الزمنى.



وأظهر الرجال في نظام الرنجة زيادة في أكسيد النيتريك في الدم مقارنة بالرجال في حمية الدجاج.



تميل التركيزات العالية لأكسيد النيتريك في الدم إلى خفض ضغط الدم.أضرار الإفراط فى أكل الرنجة



يجب عدم الإفراط فى تناول الرنجة المالحة لأنها تحتوى على الأملاح الزائدة وتسبب احتباس السوائل بالجسم والعطش.



تحتوى الرنجة على مستوى منخفض من الزئبق مقارنة بمعظم الأسماك، حيث يصل إلى 0.04 ملليجرام فقط من الزئبق لكل كيلوجرام من الأسماك.



الرنجة ليست غذاء مسببا للحساسية بشكل كبير، لكن هناك حالات معروفة من تفاعل سمية الهيستامين من الرنجة المخزنة بشكل سيئ والمبردة هذا "التسمم السمكى" يمكن أن يسبب احمرار وتورم الجلد وبقعه، والصداع، وأعراض آلام الجهاز الهضمى.