وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة

صورة الخبر: بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة
بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة

أعرب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن تعاطف بلاده الشديد مع ما تعانيه الولايات المتحدة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال وانج يي، في مؤتمر اليوم الأحد، إن بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة، لافتا إلى أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الصينية الأمريكية تحت الأسر، وتدفع البلدين إلى حافة حرب باردة.

وأشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في أجواء من التعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا ضرورة أن تجد البلدان طريقا للتعايش السلمي.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن صحيح البلدين يواجهان الكثير من الخلافات لكن هذا لا يمنع التعاون.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أكد أمس أن على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، أو الإضرار بمصالح البلاد أو تقويض العلاقات بين بكين وواشنطن.

يأتي ذلك مع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، واتهام الرئيس دونالد ترامب لـ بكين بإخفاء معلومات عن تفشيه.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26543

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager