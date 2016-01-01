أعرب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن تعاطف بلاده الشديد مع ما تعانيه الولايات المتحدة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال وانج يي، في مؤتمر اليوم الأحد، إن بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة، لافتا إلى أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الصينية الأمريكية تحت الأسر، وتدفع البلدين إلى حافة حرب باردة.
وأشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في أجواء من التعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا ضرورة أن تجد البلدان طريقا للتعايش السلمي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق