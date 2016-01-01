وزير الخارجية الصيني: بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة



بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة

أعرب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن تعاطف بلاده الشديد مع ما تعانيه الولايات المتحدة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقال وانج يي، في مؤتمر اليوم الأحد، إن بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة، لافتا إلى أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الصينية الأمريكية تحت الأسر، وتدفع البلدين إلى حافة حرب باردة.



وأشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في أجواء من التعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا ضرورة أن تجد البلدان طريقا للتعايش السلمي.

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وأضاف وزير الخارجية الصيني أن صحيح البلدين يواجهان الكثير من الخلافات لكن هذا لا يمنع التعاون.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أكد أمس أن على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، أو الإضرار بمصالح البلاد أو تقويض العلاقات بين بكين وواشنطن.يأتي ذلك مع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، واتهام الرئيس دونالد ترامب لـ بكين بإخفاء معلومات عن تفشيه.