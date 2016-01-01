واشنطن تحذر من كارثة في البحر الأحمر

حذرت الولايات المتحدة من وضع ناقلة صافر لخزن النفط الآخذة حالتها بالتدهور قبالة ميناء راس عيسى على البحر الأحمر والتي يسيطر عليها الحوثيون، مطالبة الأخيرين بفحصها قبل فوات الآوان.
وجاء في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في اليمن عبر حسابها في "تويتر"، أن حالة ناقلة تخزين النفط صافر التي يسيطر عليها الحوثيين آخذة في التدهور، وقد يحدث ذلك تسربا كارثيا في البحر الأحمر.
وأضافت السفارة: "منع الحوثيون ولسنوات السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة. ينبغي على الحوثيين السماح بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان".
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