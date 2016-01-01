إعلامي مصري يعلن إصابته بـ فيروس كورونا على الهواء .. فيديو



المذيع المصري، محمد فتحي المذيع المصري، محمد فتحي



أعلن المذيع المصري، محمد فتحي بـ قناة CNBCعربية، عن إصابتة بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء قيامه بعمل التحاليل الخاصة بالفيروس.



واوضح فتحي، انه لم تظهر عليه أي أعراض، المصاحبه لـ فيروس كورونا المستجد.



وبدأ محمد فتحي حياته المهنية في عالم الأسواق المالية في وقت مبكر، عام 2008 وقبل أن يتخرج في كلية التجارة في جامعة القاهرة، التحق بإحدى كبريات شركات الوساطة المالية في مصر كمحلل استراتيجي لأسواق العملات.

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وفي 2009 حصل على شهادة محلل فني معتمد من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، وحصل على شهادة مدرب معتمد من جامعة "جافرنرز"، كما أشرف على قيادة فريق عمل لتأليف كتاب "الفوركس خطوة بخطوة" والذي تصدّر مبيعات الكتب المتخصصة بالأسواق العالمية منذ صدوره.و عام 2012 انتقل محمد فتحي إلى شركة وساطة كويتية كمدير لقسم التحليلات الاستراتيجية لأسواق العملات والسلع.وهو اليوم يتابع الأسواق ليعرض خفايا التداولات في البورصات العربية والعالمية لمشاهدي CNBC عربية.