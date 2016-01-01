أعلن المذيع المصري، محمد فتحي بـ قناة CNBCعربية، عن إصابتة بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء قيامه بعمل التحاليل الخاصة بالفيروس.
واوضح فتحي، انه لم تظهر عليه أي أعراض، المصاحبه لـ فيروس كورونا المستجد.
وبدأ محمد فتحي حياته المهنية في عالم الأسواق المالية في وقت مبكر، عام 2008 وقبل أن يتخرج في كلية التجارة في جامعة القاهرة، التحق بإحدى كبريات شركات الوساطة المالية في مصر كمحلل استراتيجي لأسواق العملات.
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التعليقات على إعلامي مصري يعلن إصابته بـ فيروس كورونا على الهواء .. فيديو
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