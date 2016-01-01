كان يرتدى حزاما ناسفا.. أحمد موسى يكشف سبب عدم تفجير هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه



لحظة القبض على هشام عشماوي لحظة القبض على هشام عشماوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي في مسلسل الأختيار حقيقي وهذا ما حدث بالفعل.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإرهابى هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا .



وعرض الإعلامي احمد موسى المشهد الحقيقي للقبض على الإرهابى هشام عشماوي في ليبيا.

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وتابع أحمد موسى:" يتم تلقين العناصر الإرهابية ضرورة تنفيذ عمليات انتحارية للفوز بالحور العين"، مضيفا:" لماذا لم يفجر هشام عشماوي نفسه بالحزام الناسف الذي كان يرتديه يوم إلقاء القبض عليه".وأكمل احمد موسى:" هشام عشماوي لم يقدر على قتل نفسه لانه على علم بأنه على باطل ولم يجرؤ على تفجير نفسه".واضاف الإعلامي أحمد موسى:" الناس شعرت بسعادة بعد عرض مشهد مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي".وقال:" أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الغرهابية بعد عرض صور الغرهابي المعدوم