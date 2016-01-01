الهلال السعودي يقترب من ضم أردا توران نجم برشلونة.. تفاصيل

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الهلال السعودي


أكدت تقارير صحفية تركية، السبت، أن نادي الهلال السعودي، اقترب من الحصول على خدمات أحد لاعبي فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية ، قد أشارت لوجود رغبة من نادي الهلال السعودي، لضم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي.

وذكرت صحيفة يينيكات التركية، أن مجلس إدارة نادي الهلال، أجرى اتصالات مكثفة في الأيام الماضية، من أجل ضم التركي أردا توران لاعب نادي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويسعى مسئولو الهلال لإتمام الصفقة خاصة وأن توران يمكنه اللعب في أكثر من مركز، بالإضافة لانتهاء عقده بنهاية هذا الموسم مع فريقه الإسباني.

وسبق لـ أردا اللعب لصفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني، وتمت إعارته من نادي برشلونة لصفوف نادي بشاكشهير التركي.

المصدر: صحيفة يينيكات التركية

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