كيف فسر وزير التعليم العالي مفهوم الحالة الصفر في أزمة فيروس كورونا بمصر؟

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انتشرت تساؤلات عدة حول تصريحات وزير التعليم العالي الأخيرة، والتي تضمنت توقعات حول توجه مصر للتعافي من كورونا حيث جاءت التساؤلات حول ماذا تعني الحالة الصفر في أزمة فيروس كورونا المستجد.



وجاءت كلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح مشروع «بشاير الخير 3»، في الإسكندرية، الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الحالة الصفر في أزمة فيروس كورونا، "كل ما الرقم من 0 إلى 100 يبقى الإصابات في تزايد ولو أقل من 0 يبقى أنا رايح للتعافي".



وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول الحالة الصفر في أزمة فيروس كورونا المستجد، أنه من المتوقع أن يكون سيناريو موعد انكسار إصابات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تظل هناك زيادة في عدد الحالات في مصر تصل إلى 37 ألف حالة ومن حيث تنكسر الجائحة من بعد ذلك.

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وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه من الممكن أن تصل إلى رقم 37 ألفا أو 40 ونقطة الانعطاف تحصل يوم 28 و29 مايو، مؤكدا أن كل ما نسعى إليه هو معرفة متى ستصل مصر للحد الأقصى من الإصابات، حيث أن هناك نموذج مؤشر التقدم اللوجستي، والذي وضع خلاله رقم آخر حتي يتم القياس عليه في معدل الإصابات.وتابع: " المؤشر يعتمد على تحديد نقطة الانكسار في الفيروس عن طريق الرقم صفر، اي الرقم من 0 إلى 100 وبذلك يبقى عدد الإصابات في تزايد ولك ان كان أقل من 0 اذن فنحن متوجهين للتعافي.