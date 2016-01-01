انتشرت تساؤلات عدة حول تصريحات وزير التعليم العالي الأخيرة، والتي تضمنت توقعات حول توجه مصر للتعافي من كورونا حيث جاءت التساؤلات حول ماذا تعني الحالة الصفر في أزمة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت كلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح مشروع «بشاير الخير 3»، في الإسكندرية، الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الحالة الصفر في أزمة فيروس كورونا، "كل ما الرقم من 0 إلى 100 يبقى الإصابات في تزايد ولو أقل من 0 يبقى أنا رايح للتعافي".
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول الحالة الصفر في أزمة فيروس كورونا المستجد، أنه من المتوقع أن يكون سيناريو موعد انكسار إصابات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تظل هناك زيادة في عدد الحالات في مصر تصل إلى 37 ألف حالة ومن حيث تنكسر الجائحة من بعد ذلك.
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التعليقات على كيف فسر وزير التعليم العالي مفهوم الحالة الصفر في أزمة فيروس كورونا بمصر؟
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