نوعية عين شمس توضح معايير المقالة البحثية لطلاب فرق النقل

أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية لطلاب فرق النقل وأيضا وفقا لقرار المجلس الاعلي للجامعات بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين.
وأضاف عميد كلية تربية نوعية انه سوف يتم قبول الابحاث ابتداء من يوم 31 مايو وسوف نقبل الابحاث علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير :
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