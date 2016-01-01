نوعية عين شمس توضح معايير المقالة البحثية لطلاب فرق النقل



كلية تربية نوعية جامعة عين شمس كلية تربية نوعية جامعة عين شمس



أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية لطلاب فرق النقل وأيضا وفقا لقرار المجلس الاعلي للجامعات بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين.



وأضاف عميد كلية تربية نوعية انه سوف يتم قبول الابحاث ابتداء من يوم 31 مايو وسوف نقبل الابحاث علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير :



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_عنوان المقدمة :150 الي 250 كلمة_الهدف من البحث:100 الي 150كلمة_الاطار النظري :1500 الي 2000 كلمة_علي ان تكون نسبة الاقتباس لا تزيد عن 25%_الالتزام بعدد المراجع المحددة من قبل كل أستاذ_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة_تحليل الطالب لموضوع البحثونوه الدكتور أسامة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابهه الابحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبون في المقرر.