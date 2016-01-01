بدء تظلمات الإبتدائية والإعدادية بالقاهرة بعد العيد

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صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة


أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد تقديم التظلمات في نتيجة جميع صفوف النقل يبدأ بعد إجازة عيد الفطر وحتى 18 يونيو المقبل.

وكشف عن أن ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي اعتمدها محافظ القاهرة اليوم.

وأوضح أن إدارة القاهرة الجديدة اقتنصت المركز الأول، بينما حصلت إدارة وسط القاهرة على المركز الثاني، فيما جاءت حلوان في المركز الثالث، وشبرا في المركز الرابع، وروض الفرج في المركز الخامس بنسب نجاح 100% للخمس إدارات الأولى.

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رابط الحصول على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

واعتمد اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.

وظهرت نتيجة أبحاث صفوف النقل عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وذلك من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وللحصول على النتيجة اضغط هنا

المصدر: elbalad

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