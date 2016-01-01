أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد تقديم التظلمات في نتيجة جميع صفوف النقل يبدأ بعد إجازة عيد الفطر وحتى 18 يونيو المقبل.
وكشف عن أن ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي اعتمدها محافظ القاهرة اليوم.
وأوضح أن إدارة القاهرة الجديدة اقتنصت المركز الأول، بينما حصلت إدارة وسط القاهرة على المركز الثاني، فيما جاءت حلوان في المركز الثالث، وشبرا في المركز الرابع، وروض الفرج في المركز الخامس بنسب نجاح 100% للخمس إدارات الأولى.
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التعليقات على بدء تظلمات الإبتدائية والإعدادية بالقاهرة بعد العيد
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