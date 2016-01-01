عميد تربية عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

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قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس أنه تم وضع خطة لاستقبال طلاب الفرق النهائية حيث تم توفير لجان امتحانات بحيث يكون هناك مسافة ليست أقل من متر ونصف بين كل طالب والآخر وإلزام الطلاب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة.



وأضاف عميد كلية تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم توفير أدوات تطهير بكل لجنة وايضا توفير كمامات للطالب وإجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات وزيادة عدد اللجان بحيث يتراوح عدد الطالب فى اللجنة الواحدة من 10 إلى 15 طالبا و30 في المدرجات الكبيرة.



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أشار الدكتور أبو العينين سوف يتم عقد 3 امتحانات يوميا بكل لجنة على مدار الأيام من أول يوليو إلى 28 يوليو بحيث يبدا اول امتحان في تمام التاسعة صباحا وتستمر اللجان في عملها حتى الثالثة وتخصيص ساعتين بين كل فترة امتحانية إلجراءات التعقيم والتطهير وعدم دخول طالب الفترة الثانية إلى بعد خروج جميع طلاب الفترة الأولى وموضحا أنه يتم تخفيض المدة الزمنية للامتحان للنصف بحيث يكون زمن الامتحان ساعة بدًلا من ساعتين.أوضح د.أبو العينين تقسيم الطلاب إلى مجموعات لكل مادة بحيث يتم عقد الامتحان لكل مجموعة على حدا في مواعيد متتالية و وضع عدد من الصور الاختبارية لكل مادة يتناسب مع عدد مجموعات الطلاب مع ضمان العدالة والمساواة في الفرص بين الطالب علي ان يكون هناك شبه تطابق في درجة الصعوبة وشمول الامتحان لأجزاء المنهج تخفيض عدد الملاحظين والمراقبين وأعضاء الكنترولات إلى الحد الادنى لتقليل عدد المتواجدين فى الفترة الواحدة بحيث يتواجد ملاحظ واحد فى اللجنة الواحدة ومراقب واحد لكل مبنى لتقليل العدد.لفت ابو العينين ان الكنترول الاساسى مسئول عن توزيع أوراق الأسئلة والإجابة وتسليمها للطلاب وبعد أداء الامتحان تسليم أوراق الإجابة إلى الكنترول الموضوعى استخدام الفراغ الموجود فى الدور الأول للمبنى الادارى لاستقبال أوراق الإجابة من الطلاب قبل تسلمها للكنترول الموضوعى للتصحيح مع تطهير تلك الأماكن قبل وبعد كل فترة امتحانية مفسرا ان الكنترول الموضوعي هو المسئول عن التصحيح مع أهمية التأكيد على أن أوراق إجابة الطالب سوف يتم عزلها لمدة اسبوع قبل تصحيحها ضمانا لصحة زملائنا من القائمين على التصحيح مع توفير مكان مؤقت أوسع لهم وتطهيره وتعقيمه بعد كل فترة تصحيح.