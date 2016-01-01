تناول هذه الثمرة دائما.. فاكهة تحميك من الزهايمر

قد ينخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق تناول التفاح والأطعمة الأخرى الغنية بالفلافونويد. ويقول الباحثون إن مركبات الفلافونويد الموجودة في الفواكه والخضراوات والشوكولاتة والشاي والنبيذ قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
ووفقا لموقع "health line"، ذكروا أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا معظم مركبات الفلافونويد لديهم فرصة أقل بنسبة 48 في المائة للإصابة بمرض الزهايمر.
ويقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي صحي ، بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد ، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل التمرين والنوم يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالزهايمر.
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